На сегодняшнем заседании Верховная Рада приняла историческое решение. Впервые в истории страны парламент окончательно внес изменения в Конституцию, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Соответствующий законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
В частности, документ предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымаются название статьи - "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".
Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
За закон о снятии депутатской неприкосновенности ожидаемо проголосовали:
Фракция "Слуга народа" - 252 голоса
ЕС Порошенко - 24
Батькивщина Тимошенко - 23
"Голос "Вакарчука" - 19
Депутатское объединение "За будущее" и внефракционные - 33
Не голосовала только ОПЗЖ
"Я хочу развеять все мифы и все политические манипуляции: у депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности", - сказал президент Владимир Зеленский.
Также парламент сегодня рассмотрит включение 7 законопроектов в повестку дня и направление их в Конституционный Суд:
№1013 об отмене адвокатской монополии
№1014 о закреплении полномочий президента назначать директора Государственного бюро расследований и председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
№1015 о законодательной инициативе народа
№1016 об уполномоченных Верховной Рады
№1017 о закреплении пропорциональной избирательной системы и сокращении депутатов Рады до 300
№1027 об основаниях для сложения мандата парламентариев
№1028 о консультативных органах парламента.