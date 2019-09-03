Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В Украине отменили депутатскую неприкосновенность - Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года

2019-09-03 11:49 162

На сегодняшнем заседании Верховная Рада приняла историческое решение. Впервые в истории страны парламент окончательно внес изменения в Конституцию, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Соответствующий законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

В частности, документ предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымаются название статьи - "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

За закон о снятии депутатской неприкосновенности ожидаемо проголосовали:

Фракция "Слуга народа" - 252 голоса

ЕС Порошенко - 24

Батькивщина Тимошенко - 23

"Голос "Вакарчука" - 19

Депутатское объединение "За будущее" и внефракционные - 33

Не голосовала только ОПЗЖ

"Я хочу развеять все мифы и все политические манипуляции: у депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности", - сказал президент Владимир Зеленский.

Также парламент сегодня рассмотрит включение 7 законопроектов в повестку дня и направление их в Конституционный Суд:

№1013 об отмене адвокатской монополии

№1014 о закреплении полномочий президента назначать директора Государственного бюро расследований и председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

№1015 о законодательной инициативе народа

№1016 об уполномоченных Верховной Рады

№1017 о закреплении пропорциональной избирательной системы и сокращении депутатов Рады до 300

№1027 об основаниях для сложения мандата парламентариев

№1028 о консультативных органах парламента.