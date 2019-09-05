Политика фото Крушение MH17: суд внезапно отпустил ключевого фигуранта

2019-09-05 16:30 213

Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Его отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.

Прямая речь судьи: "Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру Борисовичу меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить из-под стражи в зале суда".

Детали: Суд возложил на Цемаха сроком на 60 суток в пределах срока досудебного расследования следующие обязательства: прибывать на вызовы к следователю, в суд и к прокурорк, а не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.