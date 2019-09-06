Экономика Одна из крупнейших авиакомпаний Франции на грани банкротства - уже отменены все рейсы

2019-09-06 18:29 210

Вторая по величине французская авиакомпания Aigle Azur объявила об отмене всех рейсов, начиная с вечера пятницы, 6 сентября. 

"Финансовое положение компании и связанные с этим операционные трудности не позволяют нам обеспечить рейсы после вечера 6 сентября, – говорится в заявлении на сайте перевозчика. – Если вы планируете рейс после 6 сентября 2019 года, независимо от аэропорта вылета, этот рейс будет отменен. Вам придется приобрести еще один обратный билет".

Половину операций Aigle Azur составляют направления в Алжире, в прошлом году компания получила доход в размере 300 млн евро после перевозки около 1,9 млн пассажиров. Но этого было недостаточно для компенсации больших потерь, что в прошлом месяце заставило авиакомпанию объявить о планах продать свои португальские маршруты конкуренту Vueling.

Крупнейшим акционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group, который является владельцем Hainan Airlines, с 49-процентным пакетом акций. Дэвид Нилман, американский предприниматель, среди компаний которого значатся JetBlue и TAP Air Portugal, владеет 32%, а французский бизнесмен Джерард Хоа – 19%.

Напомним, Aigle Azur осуществляла из Украины рейсы по маршруту Киев-Париж трижды в неделю. 

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