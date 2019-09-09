Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет на 2020 год

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты рассмотрят проект государственного бюджета на следующей год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.
По словам спикера парламента, всего на этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть 38 вопросов.
"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов. В частности, проект государственного бюджета на 2020 год... Напоминаю еще раз, что Кабмин должен внести проект бюджета до 15 сентября. Я надеюсь, это будет плодотворная эффективная работа", - заявил Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.