Спорт В Украине могут провести следующий ЧМ по футболу

2019-09-10 16:30 159

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом УЕФА Александером Чефериным обсуждал проведение в Украине Чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Об этом рассказал главный тренер молодежной сборной (U-20) Александр Петраков, сообщает УНН во вторник, 10 сентября.

По его словам, идею полностью поддержал президент УАФ Андрей Павелко.

"Во время нашего награждения, президент Зеленский сказал, а почему бы вам не замахнуться на Чемпионат мира. Эту идею полностью поддержал Андрей Павелко. Поэтому мы попросили поддержки у Чеферина, чтобы он нас поддержал, нашу заявку в будущем на проведение футбольного чемпионата мира. Я думаю, что это будет все-таки по U-17, 24 сборные. Когда это будет - не знаю, но он обещал поддержать нашу инициативу. Он не имеет права голоса, УЕФА, но ФИФА имеет право голоса", - рассказал Петраков.

Напомним, в июне подопечные Петракова стали чемпионами мира, впервые в истории Украины.

Стоит отметить, что ранее Зеленский заявлял, что Украина должна выбороть право на проведение Олимпийских игр.