Экономика Доллара "упал" ниже 25 грн впервые за три года

2019-09-10 21:30 252

 

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 11 сентября: "зеленый" упал ниже 25 гривен впервые с августа 2016 года

Национальный банк Украины на среду, 11 сентября, установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 10 сентября.

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.

НБУ также по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 14 копеек до 27,47 гривен за евро.

Напомним, в августа Нацбанк пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанке $300 млн. В итоге их объем превысил $22 млрд.

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Экономика

Доллара "упал" ниже 25 грн впервые за три года 2019-09-10 21:30 252
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