Экономика Когда денежные переводы станут проще - идентификация по номеру телефона

2019-09-12 15:46 240

Впровадження IBAN спрощує міжбанківські перекази, але українці хочуть переводити гроші ще простіше – за номером телефону із записної книжки. Про це заявив директор департаменту розвитку карткового і транзакційного бізнесу Ідея Банку Іван Степанець в ході круглого столу «Фінклубу».

«СЕП працює до 19 години, але банки закривали платежі вже до 18:00-18:15. І цим по суті скористалися міжнародні платіжні системи – P2P-перекази на сьогодні стали найбільшою категорією за обсягом серед безготівкових транзакцій», – каже Іван Степанець.

Наступний крок – це новий міжнародний формат особового рахунку IBAN, який зменшив кількість реквізитів.

«Зараз у нас серед реквізитів залишається номер IBAN і номер ЄДРПОУ або ІПН», – підкреслив Іван Степанець. До номеру IBAN фактично «переїхав» МФО банку і номер рахунку, додався реквізит країни і контрольний розряд.

Це спрощує платежі, але клієнтам потрібна ще велика простота операцій.

«З точки зору простоти ми будемо програвати 16 цифрам номера картки, який є єдиним реквізитом при P2P-переказах. І P2P-перекази виграватимуть, якщо не буде сильно відрізнятися ціна в порівнянні з переказами через СЕП», – зазначив Іван Степанець.

Але навіть платіжна картка скоро буде «зайвою».

«Може допомогти інтеграція банків, якщо будуть підтримані й надалі доопрацьовані перекази за номером телефону. Коли кожен клієнт зможе прив'язати унікальний ідентифікатор своїх рахунків до номера телефону, тоді можна буде переводити за номером в телефонній книжці, а не за 16 цифрами картки», – очікує Іван Степанець.

 

Джерело: finclub.net

 

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