Экономика В Украине начал действовать банковский стандарт IBAN - что означают цифры счета

2020-01-13 12:43 222

В Украине начали действовать банковские счета международного стандарта IBAN (International Bank Account Number). 

Номер банковского счета по стандарту IBAN содержит 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Напомним, всю банковскую систему Украины планируют перевести на европейский стандарт для банковских счетов. IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах

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