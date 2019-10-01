Экономика Сегодня в Украине изменятся реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов

2019-10-01 15:46 252

С 1 октября 2019 года в Госналоговой службе изменяются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с их открытием в соответствии с требованиями стандартам IBAN (International Bank Account Number).

"Государственной казначейской службой Украины во исполнение пункта 3 постановления Правления Национального банка Украины от 28.12.2018 № 162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине" обеспечен переход на международные номера счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN (29 буквенно-цифровых символов)", - сообщает пресс-служба ГНСУ.

С информацией о реквизитах указанных счетов вы можете ознакомиться на сайте ГНС Украины.

Напомним, банковская система Украины переходит на европейский стандарт для банковских счетов IBAN. С 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах.