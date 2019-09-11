Экономика Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы

2019-09-11 17:30 225

Объем новой программы может достигать 10 млрд долларов

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для переговоров с властями. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, переговоры с предтавителями миссии уже начались.

"У нас сейчас в Украину приехала миссия МВФ. Мои коллеги уже начали переговоры. Я думаю, что на следующей неделе мы уже выйдем с более развернутым месседжем об этом. На сегодня о результатах говорить рано", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Объем новой программы может достигать 10 млрд долларов

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для переговоров с властями. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, переговоры с предтавителями миссии уже начались.

"У нас сейчас в Украину приехала миссия МВФ. Мои коллеги уже начали переговоры. Я думаю, что на следующей неделе мы уже выйдем с более развернутым месседжем об этом. На сегодня о результатах говорить рано", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.