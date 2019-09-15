Спорт Дебютный ассист Коноплянки: "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"

2019-09-15 14:00 246

В центральном поединке седьмого тура УПЛ донецкий "Шахтер" принимал "Зарю".

Результативная встреча началась с потери мяча футболиста "горняков" на собственной бровке защиты и пропущенного гола от Владлена Юрченко. На 35 минуте неслаженные действия вратаря Пятова и защитника Матвиенко привели к голу в пустые ворота от Кочергина. Впоследствии "горняки" отыграли один мяч до перерыва - забил Тайсон.

Второй тайм начался более удачно для хозяев поля ОСК "Металлист". Бильярдным по точности дальним ударом отметился Марлос, а Жуниор Мораес забил с передачи Сергея Болбата. Однако Богдан Леднев забил дальним выстрелом низом в исполнении Богдана Леднева - 3:3.

Спасителем матча со стороны дончан стал дуэт новичка Евгения Коноплянки и Мораеса. Коноплянка обыгрался с одним из партнеров в стеночку и точно прострелил на Мораеса, которому оставалось подставить ногу - 4:3.

Примечательно, что Коноплянка в дебютной официальной баталии за "Шахтер" провел на поле второй тайм.

Стоит отметить, что 18 сентября "горняков" ждет Лига чемпионов. В Харькове на ОСК "Металлист" "Шахтер" примет английский "Манчестер Сити".