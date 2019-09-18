Спорт Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер"- "Манчестер Сити"

2019-09-18 19:30 729

 

В среду, 18 сентября, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити".

Обе команды сойдутся между собой на этой стадии соревнований третий год подряд. Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что уже купил себе квартиру в Харькове.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала матча – 22:00.

В предыдущих четырех матчах "Шахтер" смог один раз обыграть английский клуб, три другие встречи остались за "горожанами".

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Спорт

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер"- "Манчестер Сити" 2019-09-18 19:30 729
Алексей Михайличенко пояснил серию провальных матчей Динамо 2019-09-17 12:16 948
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