Спорт Гвардиола признался, как сумел переиграть Шахтер в групповом этапе Лиги чемпионов

2019-09-19 11:43 303

Глава тренерского мостика Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над Шахтером в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы провели невероятный, очень солидный матч. Мы очень хорошо оборонялись и создавали моменты, особенно на первых минутах второго тайма, когда у нас была прекрасная возможность решить исход матча. Мы взяли три очка на выезде и теперь все в наших руках. Если сможем побеждать дома, выйдем в 1/8 финала.

Фернандиньо в защите? Вариантов было немного. Мне кажется, это единственный центральный защитник, которого я мог поставить. Другие игроки тоже могут играть на этой позиции, но Фернандиньо очень умный и изобритательный игрок. А еще он отличный парень. Он здорово сыграл в своем первом матче в этом сезоне. Конечно, он очень опытен и обладает большим авторитетом - игроки прислушиваются к нему в раздевалке, так что он важен для нас", - цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

"Я уже думаю про матч против Уотфорда, у нас не так много времени. Мы очень хорошо сыграли против Шахтера, создали невероятные моменты. В целом, все ребята действовали шикарно – мы были лучше, чем в прошлом сезоне", - добавил Гвардиола.

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