Политика О чем Зеленский будет неофициально говорить с Трампом 25 сентября

2019-09-23 11:14 267

Президент Владимир Зеленский едет на Генассамблею ООН в США с выступлением с месседжами про Украину.

"Мы везем выступление. Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - заявил помощник президента Андрей Ермак изданию Левый берег.

Он также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом будет иметь неофициальный характер.

"Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться", - отметил Ермак.

По его словам, "это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт".

Напомним, встреча Зеленского с Трампом запланирована на 25 сентября. В этот же день украинский президент выступит на Генассамблее ООН.