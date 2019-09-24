Спорт Лионель Месси снова уделал Роналду, ван Дейка и Азара

2019-09-25 14:16 132

ФИФА раздала персональные награды лучшим представителям футбола в прошлом сезоне. Главный приз лучшего футболиста получил нападающий "Барселоны" и Аргентины Лионель Месси. Аргентинец обошел в голосовании Криштиано Роналду из "Ювентуса" и Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля".

В десятку также вошли Эден Азар («Челси»/«Реал»), Фрэнки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Садио Мане и Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

"Хочу поблагодарить всех, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь.

Видеть их – бесценная радость. Мои сыновья – большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними", - сказал Месси.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил приз как лучший коуч сезона. Немец опередил Гвардиолу и Почеттино. У женщин главный приз забрала форвард США Меган Рапино, а тренер американок Джилл Эллис – приз лучшего тренера.

Напомним, Лионель Месси до 2019-го признавался игроком года пять раз. У Криштиану Роналду также было пять трофеев ФИФА. Таким образом, Месси обошел португальца по этим индивидуальным титулам.