Мир Из-за Зеленского могут уволить Трампа - в США стартовала процедура импичмента президента

2019-09-25 09:41 81

Побивший рекорды на выборах новый украинский президент фактически может стать причиной отставки своего американского коллеги - лидера США Дональда Трампа. Причиной стал набирающий обороты скандал с якобы давлением со стороны президента США на Зеленского.

Сегодня, 25 сентября, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой – определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - сказала Пелоси.

В Конгрессе допустили импичмент Дональда Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

Ранее Трамп заявил, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа.

"Я не приняла это решение легко или быстро, - сказала она, - но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация. ... Это последнее поведение вокруг Украины, попытки заручиться поддержкой президента Украины в заговоре с целью разрушить бывшего вице-президента Байдена, или потерять военную помощь, в которой он нуждается, чтобы защититься от друга Трампа Владимира Путина - если это не безупречное преступление, я не знаю, что это", - заявила Клинтон в интервью PEOPLE.

Называя Трампа "безрассудным, коррумпированным человеческим торнадо, который заботится только о себе", Клинтон заявила, что конституционная обязанность Палаты представителей состоит в том, чтобы начать процедуру импичмента в интересах национальной безопасности.