Мир фото Мошенники придумали новый способ взлома страниц в Instagram - как это работает

2019-09-27 21:35 159

Эксперты по кибербезопасности нашли новый способ взломать страницу в Instagram. Чтобы взломать аккаунт, мошенники присылают на почту письмо. В нем сказано, что странице в соцсети будет заблокирован спустя 24 часа из-за нарушения юзером права интеллектуальной собственности.

Чтобы этого не произошло можно якобы оспаривать нарушение с помощью активной ссылки под названием Copyright Objection Form, размещенной в письме.

При нажатии на нее открывается ненастоящее окно соцсети, где пользователь сам вводит все свои данные, которые получают злоумышленники.

  Специалисты отмечают, что ссылка направляет на электронный адрес которой заканчивается на ".cf", а не на ".com", как у настоящего Instagram. Также само письмо составлено со множеством грамматических ошибок.

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сделан прорыв в лечении смертельных форм рака - клеточная терапия

2019-09-24 10:11 765

Стало известно, почему вчера Facebook не впускал в аккаунты и не показывал фото

2019-08-27 13:44 1182

фото Бразильская супермодель появилась на пляже в неоновом ассиметричном купальнике

2019-08-25 15:00 7881

Очки, черная кожа и корсетный топ: Белла Хадид решилась на дерзкую смену стиля

2019-05-31 18:29 2985

Еще новости в разделе "Мир"

фото Мошенники придумали новый способ взлома страниц в Instagram - как это работает

2019-09-27 21:35 159

Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство журналиста Хашогги

2019-09-27 08:24 507

США ударили по России новыми санкциями: в Кремле огрызнулись

2019-09-26 20:00 2031

Главой МВФ стала бывший антикризисный еврокомиссар Кристалина Георгиева

2019-09-26 12:40 582
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Мошенники придумали новый способ взлома страниц в Instagram - как это работает 2019-09-27 21:35 159
Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство журналиста Хашогги 2019-09-27 08:24 507
США ударили по России новыми санкциями: в Кремле огрызнулись 2019-09-26 20:00 2031
Главой МВФ стала бывший антикризисный еврокомиссар Кристалина Георгиева 2019-09-26 12:40 582

Лента

фото 22:12 Европу и Украину накрыл невероятный служебный флешмоб - TetrisChallenge
фото 21:35 Мошенники придумали новый способ взлома страниц в Instagram - как это работает
20:29 Генсек НАТО раскрыл детали беседы с Зеленским по поводу вступления Украины в Альянс
20:16 Российский след в крупнейшем частном порту Украины
19:33 Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива
18:31 Теплые дни, туманы и до -5ºС по ночам - какой будет погода в начале октября
17:35 Почему МВФ не дает денег - обнародован подробный отчет миссии по проблемам Украины
16:34 Порошенко сегодня снова не явился на допрос в Госбюро расследований
15:58 С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве
15:13 В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит