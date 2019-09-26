Мир фото Мошенники придумали новый способ взлома страниц в Instagram - как это работает

2019-09-27 21:35 159

Эксперты по кибербезопасности нашли новый способ взломать страницу в Instagram. Чтобы взломать аккаунт, мошенники присылают на почту письмо. В нем сказано, что странице в соцсети будет заблокирован спустя 24 часа из-за нарушения юзером права интеллектуальной собственности.

Чтобы этого не произошло можно якобы оспаривать нарушение с помощью активной ссылки под названием Copyright Objection Form, размещенной в письме.

При нажатии на нее открывается ненастоящее окно соцсети, где пользователь сам вводит все свои данные, которые получают злоумышленники.

Специалисты отмечают, что ссылка направляет на электронный адрес которой заканчивается на ".cf", а не на ".com", как у настоящего Instagram. Также само письмо составлено со множеством грамматических ошибок.