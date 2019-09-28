Экономика Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз

2019-09-29 12:30 267

Курс валют неприятно удивит украинцев, поскольку доллар будет «отвоевывать» копейку за копейкой

Об этом говорится в долгосрочном прогнозе, который сделали эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s Global Ratings.

«Значительное участие нерезидентов в долгах в местной валюте может усилить давление на обменный курс в периоды стресса», — говорится в обзоре.

На данный момент, утверждают эксперты, не резидентам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга.

Согласно прогнозу, курс валют в следующих годах составит:

2020 год — 27,50 грн/доллар

2021 год — 28,00 грн/доллар

2022 год — 28,50 грн/доллар

Как сообщалось ранее, уже совсем скоро в Украине из оборота начнут выводить мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Их перестанут принимать в магазинах уже с 1 октября. Постепенно избавятся также от 25 копеек, но пока ими можно будет расплачиваться.

Для тех, у кого насобирались запасы монет в копилках, есть несколько вариантов. Прежде всего, обменять мелочь можно будет в кассах всех банков страны до 30 сентября 2020 года, а в кассах Ощадбанка, ПриватБанка и Райффайзен Банка Аваль — в течение трех лет.