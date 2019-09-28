Экономика Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз

2019-09-29 12:30 267

 

Курс валют неприятно удивит украинцев, поскольку доллар будет «отвоевывать» копейку за копейкой

Об этом говорится в долгосрочном прогнозе, который сделали эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s Global Ratings.

«Значительное участие нерезидентов в долгах в местной валюте может усилить давление на обменный курс в периоды стресса», — говорится в обзоре.

На данный момент, утверждают эксперты, не резидентам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга.

Согласно прогнозу, курс валют в следующих годах составит:

2020 год — 27,50 грн/доллар

2021 год — 28,00 грн/доллар

2022 год — 28,50 грн/доллар

Как сообщалось ранее, уже совсем скоро в Украине из оборота начнут выводить мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Их перестанут принимать в магазинах уже с 1 октября. Постепенно избавятся также от 25 копеек, но пока ими можно будет расплачиваться.

 Для тех, у кого насобирались запасы монет в копилках, есть несколько вариантов. Прежде всего, обменять мелочь можно будет в кассах всех банков страны до 30 сентября 2020 года, а в кассах Ощадбанка, ПриватБанка и Райффайзен Банка Аваль — в течение трех лет.
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар начал борьбу за «место под солнцем», гривна подешевела: новый курс от НБУ

2019-09-28 15:00 2193

Потепление до 22 градусов: синоптики дали актуальный прогноз на субботу

2019-09-28 12:30 927

Доллар в Украине подорожал после стремительного падения

2019-09-26 21:30 1698

Финансовой стабильности конец. МВФ не дает Украине кредит в 6 миллиардов долларов

2019-09-26 13:12 15489

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз

2019-09-29 12:30 267

Доллар начал борьбу за «место под солнцем», гривна подешевела: новый курс от НБУ

2019-09-28 15:00 2193

Миссия МВФ покинула Киев. Что будет с экономикой Украины и долгами по кредитам

2019-09-27 13:43 1005

Доллар в Украине подорожал после стремительного падения

2019-09-26 21:30 1698
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз 2019-09-29 12:30 267
Доллар начал борьбу за «место под солнцем», гривна подешевела: новый курс от НБУ 2019-09-28 15:00 2193
Миссия МВФ покинула Киев. Что будет с экономикой Украины и долгами по кредитам 2019-09-27 13:43 1005
Доллар в Украине подорожал после стремительного падения 2019-09-26 21:30 1698

Лента

15:00 Первая реальная потеря - Климкин об отставке Волкера
14:30 Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября
14:00 Эксперты назвали самый опасный для здоровья режим стиральной машины
13:30 В Украине хотят легализировать криптовалюту
13:00 Штраф за парковку можно не платить, если знать это
12:30 Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз
12:00 Землю накрыла мощнейшая магнитная буря
11:30 Прогноз погоды на воскресенье - сентябрь дарит еще один теплый день
11:00 Эксперты рассказали, почему вес не уходит при правильном питании
10:30 В Черновцах родились сиамские близнецы