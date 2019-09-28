Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз

Курс валют неприятно удивит украинцев, поскольку доллар будет «отвоевывать» копейку за копейкой
Об этом говорится в долгосрочном прогнозе, который сделали эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s Global Ratings.
«Значительное участие нерезидентов в долгах в местной валюте может усилить давление на обменный курс в периоды стресса», — говорится в обзоре.
На данный момент, утверждают эксперты, не резидентам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга.
Согласно прогнозу, курс валют в следующих годах составит:
2020 год — 27,50 грн/доллар
2021 год — 28,00 грн/доллар
2022 год — 28,50 грн/доллар
Как сообщалось ранее, уже совсем скоро в Украине из оборота начнут выводить мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Их перестанут принимать в магазинах уже с 1 октября. Постепенно избавятся также от 25 копеек, но пока ими можно будет расплачиваться.