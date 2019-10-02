Политика В МИД Германии пояснили, какие двери для Украины открывает формула Штайнмайера

2019-10-02 13:45 336

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что согласование "формули Штайнмайера" открывает двери саммиту в нормандском формате.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери нормандскому саммиту и другим этапам реализации минских соглашений", - сказал Маас, сообщает пресс-служба МИД Германии.

Напомним, 1 октября Зеленский заявил, что Украина сообщила о согласовании текста "формулы Штайнмайера" в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.