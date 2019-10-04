Украина Катастрофа Ан-12 во Львове: Число погибших увеличилось до пяти человек

2019-10-04 10:40 285

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек.

"Пятеро погибших", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в соцсети Facebook.

Также он выразил соболезнования семьям погибшим.

На сайте Главного управления ГосЧС во Львовской обл. подтверждают эту информацию.

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"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова. В результате падения самолета 5 человек погибли", - говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии, он сейчас находится на месте аварии.

"Третьего пострадавшего вытащили. Везем в больницу скорой помощи. 5 погибших. Страшное утро ...", - написал он в Facebook.

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