В результате аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек.
"Пятеро погибших", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в соцсети Facebook.
Также он выразил соболезнования семьям погибшим.
На сайте Главного управления ГосЧС во Львовской обл. подтверждают эту информацию.
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"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова. В результате падения самолета 5 человек погибли", - говорится в сообщении.
Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии, он сейчас находится на месте аварии.
"Третьего пострадавшего вытащили. Везем в больницу скорой помощи. 5 погибших. Страшное утро ...", - написал он в Facebook.
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