Украина Катастрофа Ан-12 во Львове: Число погибших увеличилось до пяти человек

2019-10-04 10:40 285

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек. 

"Пятеро погибших", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в соцсети Facebook.

Также он выразил соболезнования семьям погибшим.

На сайте Главного управления ГосЧС во Львовской обл. подтверждают эту информацию.

ФОТО: ВО ЛЬВОВЕ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ И АВАРИЙНО СЕЛ В ЛЕСОПОЛОСЕ АН-12 

"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова. В результате падения самолета 5 человек погибли", - говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о пятерых погибших и трех пострадавших в результате аварии, он сейчас находится на месте аварии.

"Третьего пострадавшего вытащили. Везем в больницу скорой помощи. 5 погибших. Страшное утро ...", - написал он в Facebook.

УПАВШИЙ ВО ЛЬВОВЕ ТРАНСПОРТНИК АН-12 НАЛЕТАЛ УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Озвучены две основные версии падения транспортника Ан-12 под Львовом

2019-10-04 13:15 126

Мэр Львова раскрыл новые детали катастрофы Ан-12 и гибели людей

2019-10-04 13:10 87

Упавший во Львове транспортник Ан-12 налетал уже более 50 лет

2019-10-04 10:14 426

Стала известна причина аварийной посадки самолета под Львовом

2019-10-04 09:39 576

Еще новости в разделе "Украина"

Озвучены две основные версии падения транспортника Ан-12 под Львовом

2019-10-04 13:15 126

Мэр Львова раскрыл новые детали катастрофы Ан-12 и гибели людей

2019-10-04 13:10 87

КАРТА Сегодня будет холодно и дождливо - прогноз погоды на пятницу, 4 октября

2019-10-04 11:42 162

Доллар и евро сегодня официально подорожали, но в обменниках подешевели

2019-10-04 11:15 216
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Озвучены две основные версии падения транспортника Ан-12 под Львовом 2019-10-04 13:15 126
Мэр Львова раскрыл новые детали катастрофы Ан-12 и гибели людей 2019-10-04 13:10 87
КАРТА Сегодня будет холодно и дождливо - прогноз погоды на пятницу, 4 октября 2019-10-04 11:42 162
Доллар и евро сегодня официально подорожали, но в обменниках подешевели 2019-10-04 11:15 216

Лента

13:15 Озвучены две основные версии падения транспортника Ан-12 под Львовом
13:12 Я предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия, - Волкер в Конгрессе
13:10 Мэр Львова раскрыл новые детали катастрофы Ан-12 и гибели людей
ПОЛНЫЙ СПИСОК 12:16 Верховная Рада назначила новый состав Центризбиркома - кто и за кого голосовал
КАРТА 11:42 Сегодня будет холодно и дождливо - прогноз погоды на пятницу, 4 октября
11:15 Доллар и евро сегодня официально подорожали, но в обменниках подешевели
10:40 Катастрофа Ан-12 во Львове: Число погибших увеличилось до пяти человек
10:14 Упавший во Львове транспортник Ан-12 налетал уже более 50 лет
09:39 Стала известна причина аварийной посадки самолета под Львовом
фото 09:11 Во Львове исчез с радаров и аварийно сел в лесополосе Ан-12 - есть жертвы и пострадавшие