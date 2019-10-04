Мэр Львова раскрыл новые детали катастрофы Ан-12 и гибели людей

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил шокирующие детали катастрофы самолета Ан-12 и гибели людей.
По его словам находившихся на борту транспортника людей задавило грузом, который был на борту. напомним, Ан перевозил порядка 10 тонн груза.
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"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились... Говорят о 8-х членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет", - сказал мэр.
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По его словам, самолет не должен был садиться во Львове на дозаправку, но попросил экстренной дозаправки и не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров.
"Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - добавил Садовый.
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