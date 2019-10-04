Политика видео "Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским

2019-10-05 12:00 213

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским случайно назвал территорию Украины регионами России.

Жесткий конфуз произошел на Втором форуме регионов в Житомире 4 октября.

Услышав оговорку Лукашенко, Зеленский с улыбкой исправил его. "Украины, Александр Григорьевич", – сказал глава украинского государства.

Президент Беларуси, в свою очередь, попытался отшутиться. "Я испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сказал", – парировал Лукашенко.

В этот момент зал взорвался хохотом, а Зеленский снова отметил белорусскому коллеге. "Слава Богу, нет", – сказал президент.

В итоге Лукашенко улыбнулся и извинился, выразив надежду на то, что все поняли, что он имел в виду.

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