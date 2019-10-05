Спорт Усик выступил с важным заявлением перед боем с "Королем ринга"

2019-10-05 13:30 453

Украинский боксер Александр Усик сделал важное заявление перед дебютным поединком в супертяжелой весовой категории против нидерландца Тайрона Спонга.

Новостью бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе поделился в Instagram.

"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому, кто принимал участие, это был как всегда не легкий и трудолюбивый лагерь. Мир всем. С Богом", - написал Усик.

Напомним, бой между Усиком и Спонгом состоится 12 октября в Чикаго. Свой последний поединок украинец провел 10 ноября прошлого года. Тогда он успешно отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, WBO, IBF и The Ring в бою с британцем Тони Беллью, нокаутировав того в 8-м раунде.