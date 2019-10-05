Политика Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле

2019-10-06 14:00 363

 

Юлия Мендель пожаловалась на "травлю, буллинг и харассмент" после инцидента с толканием журналиста.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли после инцидента с журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко, которого она толкнула. Об этом она сообщила в комментарии для Bihus.infoю

Также пресс-секретарь заявила о том, что с ней связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова по Андрушко. Также, по словам Мендель, они говорили друг с другом и лично, однако журналист никаких обид или возмущений относительно инцидента не высказывал.

"Началась какая-то манипуляция, там кто-то начал уже какие-то вещи, абсолютно абсурдные, что я кого-то там домагалась. Я извиняюсь, но когда мы говорим о вопросах свободы слова мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", - пояснила пресс-секретарь президента.

Она добавила, что в Офис президента после этого для нее принесли ошейник и намордник, а пост об этом распространил и другой журналист от Радио Свободы – Михаил Ткач.

"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харассмента. И в данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми и определиться, где вообще все те обиженные взялись. Потому что настолько много лжи, манипуляций и всего. Будем определяться на комитете по свободе слова, я приду", - отметила она.

 

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