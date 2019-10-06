Спорт фото Андрей Шевченко принял волевое решение - кто заменит в сборной голкипера Бойко

2019-10-07 11:15 75

Как сообщает пресс-служба УАФ, голкипер Александрии Юрий Панькив был довызван в состав сборной на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Соответствующее решение принял главный тренер команды Андрей Шевченко в связи с травмой голкипера Динамо Дениса Бойко.

Для Панькива это уже третий подряд вызов в ряды "сине-желтых".

Всего поначалу Шевченко вызвал в сборную 21 игрока. Позже стало известно, что на ближайшие поединки были довызваны еще три футболиста.

Напомним, матч против Литвы состоится 11 октября в Харькове, а против Португалии сборная Украины сыграет 14 октября в Киеве.

 

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