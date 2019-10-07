фото-видео фото Строители автомагистрали в Израиле обнаружили невероятный древний мегаполис

2019-10-08 15:15 99

Как сообщает управление древностей Израиля, в стране найден уникальный город, противоречащий традиционным представлениям о древней цивилизации в этом регионе.

Руины крупного мегаполиса нашли случайно во время подготовки к строительству автомагистрали. Она должна была проходить возле города Хариш в 50 километрах к северу от Тель-Авива.

Возраст руин оценивают в более чем пяти тысяч лет. Мегаполис занимает примерно 65 гектаров, а жило в нем около шести тысяч человек. Археологи раскопали улицы, площади, дренажные постройки и складские сооружения.

Также был найден храм и остатки обгоревших животных. Их вероятно приносили в жертву.

Археологи отмечают уникальность находки, поскольку ранее считалось, что в это время люди занимались сельским хозяйством и не строили крупных городов. Находка свидетельствует о наличии организованного общества и социальной иерархии.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Израиле депутаты не сумели сформировать новое правительство

2019-09-30 15:46 1047

В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана

2019-09-27 14:45 2148

Сегодня целые районы Западного берега реки Иордан останутся без света

2019-09-23 15:14 936

Хезболла впервые за много лет перешла к открытым угрозам Израилю

2019-08-26 10:41 978

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Строители автомагистрали в Израиле обнаружили невероятный древний мегаполис

2019-10-08 15:15 99

фото Европу и Украину накрыл невероятный служебный флешмоб - TetrisChallenge

2019-09-27 22:12 1776

видео Стала известна дата выхода фильма по сериалу "Во все тяжкие" - трейлер и сюжет

2019-09-20 22:12 6246

видео "Счастливого рождества" с Эмилией Кларк выйдет в декабре - сюжет, трейлер

2019-09-13 22:12 2532
Все статьи раздела "фото-видео"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Строители автомагистрали в Израиле обнаружили невероятный древний мегаполис 2019-10-08 15:15 99
фото Европу и Украину накрыл невероятный служебный флешмоб - TetrisChallenge 2019-09-27 22:12 1776
видео Стала известна дата выхода фильма по сериалу "Во все тяжкие" - трейлер и сюжет 2019-09-20 22:12 6246
видео "Счастливого рождества" с Эмилией Кларк выйдет в декабре - сюжет, трейлер 2019-09-13 22:12 2532

Лента

фото 15:46 Астронавты NASA шесть часов меняли аккумуляторы в открытом космосе
фото 15:15 Строители автомагистрали в Израиле обнаружили невероятный древний мегаполис
14:43 Россия экстрадировала подозреваемого по запросу Генпрокуратуры Украины
14:14 Ирак охватили массовые протесты: МИД рекомендует срочно покинуть страну
13:45 ВВС Турции нанесли мощные удары по важным объектам курдских формирований
13:12 Глава МИД Украины признал, что есть всего варианта развития ситуации на Донбассе
фото 12:46 Впервые в Украине - Благотворительный бал юристов
12:44 Власти США запросили у Пентагона документы по военной помощи Украине
фото 12:16 В лобовом ДТП погибли руководители Нацполиции Николаевской области
12:10 Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и напомнили об IQOS и Glo