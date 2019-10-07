фото-видео фото Строители автомагистрали в Израиле обнаружили невероятный древний мегаполис

2019-10-08 15:15 99

Как сообщает управление древностей Израиля, в стране найден уникальный город, противоречащий традиционным представлениям о древней цивилизации в этом регионе.

Руины крупного мегаполиса нашли случайно во время подготовки к строительству автомагистрали. Она должна была проходить возле города Хариш в 50 километрах к северу от Тель-Авива.

Возраст руин оценивают в более чем пяти тысяч лет. Мегаполис занимает примерно 65 гектаров, а жило в нем около шести тысяч человек. Археологи раскопали улицы, площади, дренажные постройки и складские сооружения.

Также был найден храм и остатки обгоревших животных. Их вероятно приносили в жертву.

Археологи отмечают уникальность находки, поскольку ранее считалось, что в это время люди занимались сельским хозяйством и не строили крупных городов. Находка свидетельствует о наличии организованного общества и социальной иерархии.