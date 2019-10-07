Детали видео Полтавська феміда опинилася у центрі скандалу

2019-10-07 14:40 300

Мова йде про реалізацію за борги пансіонату «Кротенківський», що знаходиться у с. Копили. Власником майна є Самвел Сарибекян. Свого часу він взяв значний іпотечний кредит під заставу цього майна. Проте гроші повертати у повному обсязі не став. Тож, керуючись законом, майно через виконавчу службу та відповідне судове рішення було виставлено на торги СЕТАМ.

Але у Самвела Сарибекяна у Полтавському районному суді Полтавської області працює донька. Тому далі події розвивалися дуже цікаво і цинічно.

Виконавчим провадженням займався приватний виконавець Скрипник В.Л. Заяву на звернення стягнення нерухомого майна він направив у до Полтавського районного суду Полтавської області – за місцезнаходженням майна боржника. Усі судді цього суду заявили самовідвід – адже родичка боржника є співробітницею суду. Очевидний конфлікт інтересів. Серед інших, самовідвід взяв і суддя Анатолій Потетій. Він не просто вказав, що донька боржника працює у суді. Він додав, що особисто знає боржника.

Тож, за розпорядженням голови суду, справу передали до Октябрського районного суду м. Полтава Полтавської області. І ця установа задовольнила клопотання приватного виконавця.

І ось з цього моменту суддя Анатолій Потетій раптово перестав зважати, що знає боржника особисто, а його донька працює у суді. Саме він починає ухвалювати рішення по забороні торгів. Спочатку ухвалює позов Сарибекяна. Банк подає апеляцію і успішно її виграє. Вже за два тижні Потетій ухвалює повторне рішення про заборону торгів вже через заяву дружини Сарибекяна про розподіл майна через розлучення.

Коментар судді-спікера Полтавського районного суду Полтавської області Стелли Цибізової був стримано лаконічний – коментувати справи у розгляді не можна за суддівською етикою, а суддя незалежний і сам приймає рішення про самовідвід, або розгляд справи.

Тож зовсім не зрозуміло, чому раптово суддя Анатолій Потетій вирішив знехтувати кричуще важливими причинами для самовідводу. Точніше – зрозуміло, але суд вирішив закрити не це очі. Наразі до Вищої Ради правосуддя подана відповідна скарга на суддю і саме вона має дати повноцінну оцінку його дій.