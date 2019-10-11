Спорт Разгневанный Усик резко осадил критиков перед дебютом в супертяжах: «Пусть выйдет»

2019-10-12 09:30 216

 

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего боя против Чазза Уизерспуна

Поединок против 38-летнего американского боксера станет для украинца дебютным в супертяжелом дивизионе.

Бой Усик — Уизерспун состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США.

Как заявил украинский боксер, накануне поединка он чувствует себя невероятно мотивированным, поскольку уже давно не выходил в ринг.

При этом Александр Усик резко ответил критикам, которые считают, что он дерется со слабыми соперниками.

«Я давно не появлялся в ринге. 12 октября я буду чрезвычайно мотивированным. Я много работал в зале и уже соскучился за рингом, это самая большая мотивация в моей жизни.

Некоторые говорили, что Спонг — слабый соперник. Он полноценный супертяжеловес, у него не было ни одного поражения. Если кто-то думает, что я дерусь со слабыми противниками, то пусть выйдет против них в ринг.

Если мы говорим о Уизерспуне, то я готовлюсь к нему, словно это самый важный поединок в моей карьере», — приводит слова Усика The Ring.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик высказался о том, что его мотивирует переходить в супертяжелый дивизион.

Украинский боксер признался, что существует много критиков, которые не советуют ему переходить в супертяжи, но он не обращает внимания на их советы.

По словам Александра Усика, подобные высказывания только мотивируют его идти к своей цели.

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