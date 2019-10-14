Спорт Матч Украина-Португалия – где смотреть

2019-10-14 19:30 390

 

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу проведет новый матч отборочного турнира к Евро-2020. В пятницу, 11 октября, в матче со сборной Литвы Украина практически гарантировала выход на чемпионат Европы, выиграв 2:0.

А в понедельник в Киеве сборная Украины проведет предпоследний матч отборочного цикла Евро (турнир завершится в ноябре). Матч, который пройдет на НСК "Олимпийский", крайне важный для двух команд. При этом, с точки зрения борьбы за первое место в итоговой турнирной таблице, сборную Украины может устроить даже ничья.

Что касается котировок на матч Украина — Португалия, то букмекеры оценивают выше шансы гостей, но с незначительным преимуществом: 3,42 к 1 — на победу Украины; 3,26 к 1 — на ничью; 2,15 к 1 — на победу гостей.

Матч начнется в 21:45. Прямую трансляцию покажут телеканалы Футбол 1 и Украина, а также официальный YouTube-канал Федерации футбола.

 

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