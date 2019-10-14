Спорт фото Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

2019-10-14 23:44 192

 

Команда Андрея Шевченко гарантировала себе первое место в группе

Сборная Украины обыграла команду Португалии в отборочном матче Евро-2020 со счетом 2:1. Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко за тур до конца квалификации гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2020 с первого места.

Счет на 6 минуте поединка открыл форвард "сине-желтых" Роман Яремчук. Удвоил преимущество Украины на 27 минуте полузащитник Андрей Ярмоленко после идеальной передачи Виталия Миколенко.

Португалия отыграла один мяч во втором тайме после точного удара Роналду с пенальти, а украинская команда доигрывала матч в меньшинстве.

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фото Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 2019-10-14 23:44 192
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