Команда Андрея Шевченко гарантировала себе первое место в группе
Сборная Украины обыграла команду Португалии в отборочном матче Евро-2020 со счетом 2:1. Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко за тур до конца квалификации гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2020 с первого места.
Счет на 6 минуте поединка открыл форвард "сине-желтых" Роман Яремчук. Удвоил преимущество Украины на 27 минуте полузащитник Андрей Ярмоленко после идеальной передачи Виталия Миколенко.
Португалия отыграла один мяч во втором тайме после точного удара Роналду с пенальти, а украинская команда доигрывала матч в меньшинстве.