фото-видео фото В Каталонии протестующие остановили поезда и аэропорт Барселоны - полиция открыла огонь

2019-10-15 11:42 240

Обвинительные приговоры сторонникам независимости автономного испанского сообщества Каталонии привели к протестам в крупных городах региона. На улицы вышли тысячи протестующих.

Как сообщает AP, протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города, требуя освободить заключенных. В Жироне (100 км от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и участников протеста. Железнодорожное сообщение с международным аэропортом Барселона - Эль-Прат также приостановлено из-за протестов. Отменены около 20 рейсов.

 Многим людям, которые собирались улететь из города в этот день, пришлось добираться до аэропорта пешком. В районе аэропорта собрались около восьми тысяч человек.

Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв огонь резиновыми пулями.

Сообщается о как минимум 13 пострадавших.

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