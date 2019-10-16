Политика Зеленский вводит мораторий на проверки физлиц-предпринимателей на два года

2019-10-16 09:16 219

Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, такое решение было принято после консультаций с экспертами, представителями предпринимателей и народными депутатами. Запрет на проверки физлиц-предпринимателей будет введен на два года. 

Таким образом президентй отреагировал на критику представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов О внесении изменений в Закон Украины О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг иО внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые вводят электронный чек.

Отмечается, что протестные настроения вызваны плохой информированностью предпринимателей относительно норм принятых Верховной радой законов.

Как заявила замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив, законы направлены не против физических лиц-предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По ее словам, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такого обязательства нет - достаточно будет скачать себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба(ГФС).

Также она объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

"Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", – подчеркнула Юлия Ковалив.

Госналоговая служба должна предоставить с 1 января следующего года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам президента, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Зеленский также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

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