Китай вывел на орбиту новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий. Ракета-носитель Чанчжэн-3B (Великий поход-3В) стартовала в ночь с четверга на пятницу.
Как сообщает агентство Синьхуа, основное предназначение спутника – проведение экспериментов по применению широкополосных и высокоскоростных коммуникационных технологий.
Новый спутник и ракета-носитель были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST) и Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALVT), которые работают при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).
Этот запуск стал 315-м по счету для ракет-носителей серии Чанчжэн.