Мир фото Запуск 315: Китай вывел на орбиту Земли спутник для экспериментов

2019-10-18 22:12 105

Китай вывел на орбиту новый экспериментальный спутник коммуникационных технологий. Ракета-носитель Чанчжэн-3B (Великий поход-3В) стартовала в ночь с четверга на пятницу. 

Как сообщает агентство Синьхуа, основное предназначение спутника – проведение экспериментов по применению широкополосных и высокоскоростных коммуникационных технологий.

Новый спутник и ракета-носитель были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST) и Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALVT), которые работают при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

Этот запуск стал 315-м по счету для ракет-носителей серии Чанчжэн.

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Мир

фото Запуск 315: Китай вывел на орбиту Земли спутник для экспериментов 2019-10-18 22:12 105
Япония присоединилась к программе NASA по освоению Луны 2019-10-18 17:35 219
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