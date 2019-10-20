Экономика Гривна прогнется под доллар, удара не избежать: эксперты дали неутешительный прогноз украинцам

2019-10-20 13:30 117

Курс доллара готовит неприятный сюрприз для украинцев, эксперты рассказали все

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал о прогнозах на курс доллара. По его словам, на следующей неделе доллар должен расти по отношению к гривне.

Так, эксперт рассказал, что иностранная валюта может продаваться за примерно за 25,2/25,5 грн, пишет РБК-Украина.

С прошлого четверга доллар на межбанке вырос и впервые с 10 сентября и во время пятничных торгов стал продаваться за 25 гривен.

На минувшей неделе курс доллара вырос на валютном рынке на 0,8-1,8%.

Курс доллара, установленный НБУ, с пятницы по пятницу вырос до 24,73 грн с 24,53 грн (+0,8%).

Компания «Укрдилинг» сообщила, что спрос/предложение доллара на межбанке за такое время выросли с 24,64/24,68 до 25,09/25,13 (+1,8%). Средние курсы покупки/продажи за наличный доллар выросли за неделю с 24,52/24,88 до 24,83/25,17 (+1,3%/+1,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,52/24,88 до 24,83/25,17 (+1,3%/+1,2%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой стала меньше с 1,5% до 1,3% в связи с ускоренным ростом курса покупки по сравнению с продажей.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют до конца года значительное падение гривны к доллару. Специалисты рассказали о двух причинах, почему так произойдет. Первая — экспортеры, которые перестали продавать выручку, чтобы дождаться более выгодного для себя курса. Второе — иностранцы, которые перестали так активно закупать украинские ценные госбумаги.