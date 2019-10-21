Спорт Гвоздика выписали из больницы - стали известны детали ноккаута

2019-10-21 09:40 342

Уже бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе, Александра Гвоздика в Филадельфии выписали из больницы после сотрясения мозга.

Как сообщает ESPN, украинский спортсмен провел в госпитале две ночи после боя с российским боксером Артуром Бетербиевым.

Тренер украинца Тедди Атлас сказал: "Никакого (мозгового) ​​кровотечения или чего-то еще. Слава богу, только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок".

Напоминаем, что 19 октября Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом мира по версиям WBC и IBF. Бой, который проводился в США, был остановлен в 10 раунде.