У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, Дональд Трамп не выдвигал никаких требований Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.
По ее словам, Трамп никогда бы не пошел на шаги, которые могут навредить американской стороне и подорвать отношения между странами.
Скандал, возникший вокруг разговора двух лидеров, Гришэм назвала "продуманной кампанией с целью оклеветать американского президента".
В Белом доме также призвали "прекратить раздувать подобные скандалы на деньги налогоплательщиков".
Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины. Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.