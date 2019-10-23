Политика У Трампа заявили о продуманной клевете по поводу требований к Зеленскому

2019-10-23 15:46 132

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, Дональд Трамп не выдвигал никаких требований Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.

По ее словам, Трамп никогда бы не пошел на шаги, которые могут навредить американской стороне и подорвать отношения между странами.

Скандал, возникший вокруг разговора двух лидеров, Гришэм назвала "продуманной кампанией с целью оклеветать американского президента".

В Белом доме также призвали "прекратить раздувать подобные скандалы на деньги налогоплательщиков".

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины. Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.