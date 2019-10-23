Политика Названа дата начала отопительного сезона в Киеве

2019-10-23 19:00 237

Отопление в жилых домах Киева начнут включать 25 октября. На полный запуск системы необходимо 10 дней.

Отопление в жилом фонде Киева начнутвключать с 25 октября. Об этом в среду, 23 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире Радио Киев.

"Следующая неделя будет уже холодный. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал Кличко.



Он заверил, что город подготовлен к отопительному сезону.



"В частности коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго уже заменило более 80 километров изношенных теплосетей и работы дальше продолжаются. В наследство нам осталось более 20 000 километров теплосетей, которые требуют ремонта. Тем не менее мы делаем ремонты изношенных сетей. Гарантировать, что порывов не будет я не могу, потому что в наследство такая система досталась, и мы делаем все, чтобы отремонтировать оборудования. Сейчас подписаны договоры на закупку газа с Нафтогазом, то есть к отопительному сезону мы готовы", - отметил Кличко.



Как сообщалось, Киевтеплоэнерго инициирует повышение тарифа на производство тепловой энергии для потребностей населения на 29,6%, или на 285,82 грн/Гкал до 1 тыс. 250,01 грн/Гкал.



В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров пока не планирует меры для увеличения тарифов на отопление.