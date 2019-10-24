Политика Опасный астероид завтра пролетит возле Земли

2019-10-24 19:00 129

 

Астероид 1998 HL1, диаметр которого от 440 до 990 метров, приблизится на минимальное расстояние к Земле 25 октября в 20:00 по киевскому времени. Событие будут транслировать онлайн.

Несколько месяцев назад NASA подписала контракт с частной ракетостроительной компанией SpaceX на первый запуск DART — космического аппарата, который должен уничтожать потенциально опасные для Земли астероиды, пишет НВ Техно.

Планируется, что DART столкнется со 170-метровым астероидом Дидим В, который подойдет на расстояние в несколько миллионов километров к Земле в октябре 2022-го.

Пока ученые только разрабатывают такое оружие для уничтожения космических камней, еще один астероид, который в один момент может столкнуться с Землей, вскоре приблизится на минимальное расстояние к нашей планете.

Классифицированный NASA как «потенциально опасный», астероид 1998 HL1 пролетит возле Земли 25 октября в 20:00 по киевскому времени.

Диаметр этого астероида — от 440 до 990 метров, но, к счастью, минимальное расстояние его орбиты по отношению к Земле сейчас составляет 6,2 млн км. К сравнению, это в 16 раз больше, чем расстояние от нашей планеты к Луне.

В следующий раз 1998 HL1 пролетит так близко возле Земли только в 2051-м, но и тогда ученые не ожидают его столкновения с нашей планетой.

Наблюдать за пролетом этого астероида на текущей неделе можно будет в прямом эфире на сайте The Virtual Telescope Project 2.0.

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