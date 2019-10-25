Мир В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов

2019-10-25 14:15 228

Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.

Отмечается, что перед закрытием выставки сотрудник выставочного центра Пасифико Иокогама заметил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась открытой.

По версии полиции, бриллиант был украден очень шустрым посетителем. Похитители могли иметь сообщников среди персонала выставочного зала.

Напомним, ранее двое злоумышленников обокрали в Париже бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате.