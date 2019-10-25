Мир В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов

2019-10-25 14:15 228

Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.

Отмечается, что перед закрытием выставки сотрудник выставочного центра Пасифико Иокогама заметил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась открытой.

По версии полиции, бриллиант был украден очень шустрым посетителем. Похитители могли иметь сообщников среди персонала выставочного зала. 

Напомним, ранее двое злоумышленников обокрали в Париже бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина пытается пробиться на миллиардный рынок Китая

2018-02-26 15:45 6637

Украина впервые выставит отдельный стенд на выставке в Китае

2018-02-25 12:15 8055

фото + видео В Киеве разгромили выставку о войне и Майдане: видео камер наблюдения

2017-02-08 12:43 6645

фото В Киеве открылась выставка китайского художника Ли Гэна

2016-11-01 07:36 6875

Еще новости в разделе "Мир"

Стало известно, почему зависли новостные ленты Facebook и Instagram

2019-10-25 16:29 186

В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов

2019-10-25 14:15 228

Майдан в Чили победил - президент обязался выполнить требования протестующих

2019-10-24 10:15 360

Стратегические бомбардировщики США 12 часов кружили над Черным морем

2019-10-23 15:14 606
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Стало известно, почему зависли новостные ленты Facebook и Instagram 2019-10-25 16:29 186
В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов 2019-10-25 14:15 228
Майдан в Чили победил - президент обязался выполнить требования протестующих 2019-10-24 10:15 360
Стратегические бомбардировщики США 12 часов кружили над Черным морем 2019-10-23 15:14 606

Лента

19:35 Бывший глава Нацполиции Князев сейчас работает на Авакова бесплатно
18:37 "Фармак" кулуарно затягивает суды по "Корвалолу"
18:30 НАБУ открывает новое дело против мэра Киева - Кличко подозревают в госизмене
17:33 За оскорбление иностранца в Нью-Йорке ввели штрафы в 250 тысяч долларов
16:29 Стало известно, почему зависли новостные ленты Facebook и Instagram
ГРАФИК 15:34 С 27 октября запустят ночной экспресс аэропорт Борисполь - Киев
14:54 Будівельний схемщик Кудрявцев може стати заступником міністра розвитку громад та територій, – ЗМІ
14:46 "Результат не удовлетворяет" - Михайличенко разобрал ошибки в матче с Копенгагеном
14:15 В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов
13:41 Генсек НАТО Столтенберг сделает важное заявление в Верховной Раде