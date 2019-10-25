Спорт "Результат не удовлетворяет" - Михайличенко разобрал ошибки в матче с Копенгагеном

2019-10-25 14:46 222

Наставник киевского гранда Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы. 

"Результат не удовлетворяет, хотелось победить. Игра получилась очень непростой. Пропущенный мяч в самом начале игры наложил какой-то оттенок на саму игру. "Копенгаген" грамотно построил свою игру, навязал много борьбы верховой, которую их игроки и выигрывали.

Нам не хватило конструктивности в атаке, в середине поля. Не так быстро сыграли, как хотелось бы. Но очень трудно сразу после матча сделать анализ. Не скажу, что игра получилась. Был допущен ряд ошибок, которые привели к голу. Когда забивается мяч с 5-7 м без сопротивления, это ошибки.

"Копенгаген" старался навязать нам борьбу на каждом участке поля. Мы играли недостаточно быстро, чтобы ее избегать. К сожалению для нас, мы не всегда выигрывали единоборства. "Копенгаген" довольно грамотно построил свою игру. Но нам не удалось показать того, что мы хотели.

Стараемся строить тактику, исходя из задачи на матч. На этот матч мы предполагали, что более результативно сможем сыграть именно в этом сочетании. Мы готовим стандарты. Наверное, у каждой команды есть свои наработки. Не скажу, что у нас было много моментов с игры, но они были, хорошо, что выручили стандарты. Небольшой шаг сделан, но, с другой стороны, надеялись на победу", – сказал Михайличенко.

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"Результат не удовлетворяет" - Михайличенко разобрал ошибки в матче с Копенгагеном 2019-10-25 14:46 222
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