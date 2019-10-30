Спорт Динамо против Шахтера: Сегодня принципиальный поединок 1/8 финала Кубка Украины

2019-10-30 13:11 93

Сегодня столичное Динамо на своем поле в Киеве примет самого принципиального соперника - донецкий Шахтер. На НСК Олимпийском вечером состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины.

Оба гранда настроены только на победу. При этом оба суперклуба в минувший уикенд потеряли очки. "Шахтер" не смог переиграть "Александрию", впервые не выиграв матч чемпионата. А "Динамо" упустило победу дома над "Карпатами".

У "киевлян" сейчас проблемы с обороной после травмы Бурды, что в матче с "Шахтером" может многого стоить. "Горняки" же попытаются отойти от двух кряду ничьих. В этом сезоне они уже побеждали в Киеве, при чем, довольно уверенно. Но "горняки" еще не играли с "Динамо" Михайличенко, для которого это шанс показать свой тренерский ум.

30 октября, 19:30

Киев, "Олимпийский"

Кубок Украины 1/8 финала

"Динамо" – "Шахтер"

История противостояния грандов:

Всего 164 матча сыграли между собой самые принципиальные соперники в украинском чемпионате. 69 побед на счету у "Динамо", 47 раз побеждали "горняки". В этом сезоне команды обменялись победами со счетом 2:1. В поединке за Суперкубок выиграло "Динамо", а в чемпионате победу отпраздновал "Шахтер".