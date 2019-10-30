Политика Рябошапка заявил, что Дубневичу грозит до 12 лет лишения свободы

2019-10-30 20:00 132

Народному депутату восьмого созыва Ярославу Дубневичу грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

По словам главы ГПУ, бывшего парламентария подозревают в отмывании денег при помощи коррупционных схем.

"Дубневич, будучи руководителем транспортного комитета, организовал схему, по которой была организована закупка стрелочных переходов между двумя государственными предприятиями с участием двух фирм-прокладок, в результате чего государство потеряло 93 млн гривен. Это связано с растратой государственных средств и отмыванием этих денег... Все зависит от многих обстоятельств, но максимальная санкция наказания - 12 лет, кажется", - заявил Рябошапка.

Также он отметил, что если комитет Верховной Рады поддержит представление ГПУ о снятии неприкосновенности, Рада сможет рассмотреть его в сессионном зале уже 31 октября.

"Парламент может рассмотреть завтра. Если будет включено в повестку дня, очевидно, что завтра этот вопрос будет рассмотрен. Относительно того, может ли быть задержание собственно в парламенте, в сессионном зале.. Это возможно, но я не сторонник такого. Будем настаивать, чтобы парламент дал согласие на задержание и применение меры пресечения в виде заключения под стражу", - указал генпрокурор.

Вместе с тем глава Регламентного комитета Сергей Кальченко сообщил, что представление об аресте Дубневича направили на рассмотрение Рады.

"Комитет рассмотрел представление о даче согласия на избрание в отношении народного депутата Ярослава Дубневича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста). Высказано ряд замечаний, которые изложены в мотивировочной части заключения комитета. Комитет отмечает, что представление о представлении на избрании меры пресечения является законным , поскольку инициировано и внесено надлежащими субъектами с соблюдением Конституции, УПК и Регламента ВР, - заявил Кальченко. - Предлагается принять заключение на представление и принять решение направить председателю ВРУ заключение комитета, указанные представления и объяснения депутата Дубневича для рассмотрении в ВРУ. За - 9. Кто против? Воздержался 1. Решение принято большинством".