Политика Трамп сделал важное заявление о переговорах с Зеленским и назвал место будущей встречи

2019-11-03 12:30 78

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом сообщает Politico.

Комментируя вопрос журналистов об импичменте на брифинге, Трамп заверил, что готов к такой встрече.

"Я хотел бы, чтобы он (Зеленский, - ред.) пришел в Белый дом, если бы он хотел прийти, и я думаю, что он хотел бы прийти", - сказал Трамп.

Отмечается, что во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.

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