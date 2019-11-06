Политика В Украину не пустили известную российскую актрису

2019-11-06 17:00 78

 

Сотрудники Государственной пограничной службы не пустила в Украину российскую актрису Маргариту Аброськину. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка России - актриса, которая прилетела в Украину на съемки", - говорится в сообщении.

Указано, что в 2018 году она незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма.

Пограничники отметили, что за нарушение украинского законодательства Аброськине запретили въезд в Украину на три года.

"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - добавили в ведомстве.

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