В Украину не пустили известную российскую актрису

Сотрудники Государственной пограничной службы не пустила в Украину российскую актрису Маргариту Аброськину. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка России - актриса, которая прилетела в Украину на съемки", - говорится в сообщении.
Указано, что в 2018 году она незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма.
Пограничники отметили, что за нарушение украинского законодательства Аброськине запретили въезд в Украину на три года.
"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - добавили в ведомстве.