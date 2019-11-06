Политика Пенсии и справки через мобильный телефон: Зеленский сделал важное заявление

2019-11-06 19:00 288

 

Президент Владимир Зеленский требует от чиновников запустить «государство в смартфоне» до конца этого года

Об этом говорится на сайте гаранта.

«Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения. Министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить внедрение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица», — говорится в обращении.

Зеленский требует, чтобы до 31 января следующего года чиновники совершенствовали систему экстренной медицины.

Кроме того, министр образования Анна Новосад обязана будет до конца года обеспечить запуск работы Национального фонда исследований.

Как сообщалось ранее, Владимира Зеленского могут попытаться свергнуть на фоне его действий по Донбассу. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш. Она считает, что определенные политические силы пытаются лишить президента власти под предлогом разведения сил на Донбассе. По словам экс-министра, противники президента попытаются выставить этот процесс как капитуляцию Киева.

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. —ред.), шатать», — заявила Лукаш.

При этом сама экс-министр призвала президента продолжать действовать так, как он решил.

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