Экономика МВФ изменил прогноз развития экономики Украины в 2019-2020 годах

2019-11-07 12:43 189

Международный валютный фонд прогнозирует рост реального внутреннего продукта Украины в 2019-2020 годах на уровне 3,0%. Об этом говорится в докладе Фода за ноябрь 2019 года под названием Regional Economic Outlook: Europe.

Согласно прогнозу МВФ, рост реального внутреннего продукта Украины будет на уровне 3,0%, как в этом году, так и в следующем.

Однако, уже в 2021 году ВВП Украины незначительно ускорится - до 3,1%.

Тем временем в Европейском банке реконструкции и развития прогнозируют, что в этом году украинская экономика вырастет на 3,3%, а в следующем ускорится до 3,5%.

Ранее Минэкономики в обновленном макроэкономическом прогнозе улучшил ожидания роста экономики в 2019 году с 2,8% до 3,5%, в 2020-м с 3,3% до 3,7%.

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Экономика

МВФ изменил прогноз развития экономики Украины в 2019-2020 годах 2019-11-07 12:43 189
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