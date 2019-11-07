Политика В СНБО раскрыли хитрый план Путина по присоединению Украины: сценарий готов

2019-11-07 19:30 168

 

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия стремится «вбить клин» между украинцами и использует внутренние противоречия в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, в Москве решают вопрос о присоединении Украины к России и понимают, что сделать это силовым путем будет «очень трудно».

«Главная задача Кремля — расшатать ситуацию на Украине. Я даже не исключаю, что они готовят у нас сценарий гражданской войны. Нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например», — подчеркнул он.

Также Кривонос рассказал, что Россия якобы планирует приведение к власти на Украине пророссийски настроенных людей.

Он подчеркнул, что «на прошлых выборах у них не получилось это сделать». В то же время он считает, что по своему потенциалу Россия способна и на полномасштабное военное вторжение на Украину, которому сейчас страна мало что может противопоставить.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва намерена нанести удар по югу Украины с целью получить контроль над Черным морем, создать Новороссию и сухопутные коридоры в Приднестровье и Крым. Кроме того, «наступление», по мнению экс-министра, должно отрезать Украину от морского пространства и поднять рейтинг российского президента.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям

2019-11-07 17:30 174

The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма

2019-11-06 21:00 537

Зинченко и Ордец высказались об уходе Ярослава Ракицкого из сборной Украины

2019-11-06 18:30 606

Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины новичка из "Зари"

2019-11-05 16:30 516

Еще новости в разделе "Политика"

Польша в награду дала украинцу гражданство

2019-11-07 21:00 21

Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска

2019-11-07 20:30 63

В СНБО раскрыли хитрый план Путина по присоединению Украины: сценарий готов

2019-11-07 19:30 168

Тейлор пригрозил Зеленскому падением из-за Трампа

2019-11-07 18:30 204
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Польша в награду дала украинцу гражданство 2019-11-07 21:00 21
Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска 2019-11-07 20:30 63
В СНБО раскрыли хитрый план Путина по присоединению Украины: сценарий готов 2019-11-07 19:30 168
Тейлор пригрозил Зеленскому падением из-за Трампа 2019-11-07 18:30 204

Лента

21:00 Польша в награду дала украинцу гражданство
20:30 Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска
20:00 Украину завтра накроет плотный туман
19:56 10 листопада у Національній опереті – на «Сцені 77» - містична драма «МОСКАЛИЦЯ»
19:30 В СНБО раскрыли хитрый план Путина по присоединению Украины: сценарий готов
19:00 «Копенгаген» — «Динамо» Киев: смогут ли киевляне выиграть?
18:30 Тейлор пригрозил Зеленскому падением из-за Трампа
18:00 Нашли союзника в ЕС: Украина подготовилась к остановке транзита газа из РФ
17:30 В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям
17:00 Стало известно, какие квитанции за коммуналку теперь будут получать украинцы