Политика В СНБО раскрыли хитрый план Путина по присоединению Украины: сценарий готов

2019-11-07 19:30 168

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия стремится «вбить клин» между украинцами и использует внутренние противоречия в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, в Москве решают вопрос о присоединении Украины к России и понимают, что сделать это силовым путем будет «очень трудно».

«Главная задача Кремля — расшатать ситуацию на Украине. Я даже не исключаю, что они готовят у нас сценарий гражданской войны. Нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например», — подчеркнул он.

Также Кривонос рассказал, что Россия якобы планирует приведение к власти на Украине пророссийски настроенных людей.

Он подчеркнул, что «на прошлых выборах у них не получилось это сделать». В то же время он считает, что по своему потенциалу Россия способна и на полномасштабное военное вторжение на Украину, которому сейчас страна мало что может противопоставить.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва намерена нанести удар по югу Украины с целью получить контроль над Черным морем, создать Новороссию и сухопутные коридоры в Приднестровье и Крым. Кроме того, «наступление», по мнению экс-министра, должно отрезать Украину от морского пространства и поднять рейтинг российского президента.