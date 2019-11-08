Политика Трамп готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

2019-11-09 08:00 168

Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в пятницу, 8 ноября, во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия, передает ТАСС.

Президент США говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

"Я опубликую его, если они (демократы, начавшие процедуру импичмента - ред.) захотят. Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - отметил Трамп.

Тем не менее, по словам главы государства, он "с удовольствием предоставит стенограмму" звонка.

"Теперь им нужен мой первый звонок (с Зеленским - ред.)", - подчеркнул американский лидер, комментируя слушания в рамках процедуры импичмента, начавшейся в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса США.

"У меня перед этим (июльским звонком - ред.) была (в апреле телефонная - ред.) беседа с президентом Украины. Я понимаю, что им это понравится, и у меня нет проблем с тем, чтобы передать его (стенограмму - ред.) им", - добавил Трамп.

О своем желании опубликовать стенограмму данного телефонного разговора Трамп заявлял в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, на прошлой неделе демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.