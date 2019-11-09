Политика Москва оценила решение суда ООН по спору с Киевом

2019-11-10 07:00 264

 

В МИД РФ выразили недоумение в связи с решением суда отклонить его аргументы о применимости конвенции о борьбе с финансированием терроризма к обстоятельствам дела.

Россия рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и не станет удовлетворять претензии Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу, 9 ноября.

"Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", – заявили в министерстве.

В Москве также выразили недоумение в связи с решением суда отклонить ее аргументы о применимости Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) к обстоятельствам дела.

"Суд фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести навязанный российской стороне спор по МКБФТ в рассмотрение по существу, – отметили в российском ведомстве. – Такую позицию суда сложно объяснить, поскольку на этапе временных мер в 2017 году суд поддержал аргументацию России, придя к выводу, что утверждения Украины о якобы нарушенных ее правах по МКБФТ не являются обоснованными".

При этом в МИД обратили внимание, что решение суда не предрешает исход дела, поскольку "к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора".

"Суд не воспринял и юрисдикционные возражения со стороны России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД), – отметили российские дипломаты. – В частности, не согласился с тем, что прежде, чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД Комитет по ликвидации расовой дискриминации, призванный осуществлять надзор за соблюдением этой конвенции и реагировать на ее нарушения. Украина этого не сделала".

Напомним, 8 ноября суд ООН в Гааге встал на сторону Украины в споре с Россией, отклонив возражения России по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма в разбирательстве с Украиной.

Теперь России впервые в истории придется отвечать за нарушения прав человека и международного права, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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