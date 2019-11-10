Политика Трамп готовит новый удар по Зеленскому, появилось резонансное заявление: подробности

2019-11-10 08:48 144

 

Президент США Дональд Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Ране он уже заявлял об этом, но теперь назвал конкретную дату - во вторник, 12 ноября. Как передает ТАСС, об этом американский лидер сказал журналистам в субботу перед вылетом в штат Алабама.

Трамп намекнул, что обнародования стенограммы жаждут его противники из Демократической партии. "Они хотят стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов его предоставить. Мы, возможно, передадим его во вторник", - сказал он.

«Я опубликую его [разговор], если они [демократы] захотят. Не вижу проблем с этим, но мне не нравиться это делать, потому что это такой плохой прецедент», - заявил президент США.

Трамп рассказал, что всего дважды общался с Зеленским по телефону.

"Почитайте стенограмму (уже опубликованную - Ред.). Вы увидите, что было в этом звонке. Теперь я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня на самом деле было два телефонных разговора с президентом Украины. Так что вы почитаете и вторую стенограмму тоже. И тогда вы скажете мне, думаете ли вы, что там что-то не так. Но никогда в истории никто не проходил через что-то подобное. Это охота на ведьм, и это никогда не должно повториться с другим президентом", - добавил Трамп.

Президент имел в виду апрельский телефонный разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на выборах.

О своем желании опубликовать стенограмму очередного телефонного разговора Трамп заявлял в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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